Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ\'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 106 bin makaron, 2 bin 855 paket gümrük kaçağı sigara, 20 kilogram bandrolsüz tütün, 45 litre gümrük kaçağı içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

26.04.2024 12:35
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Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 8 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı.

Aramalarda 106 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 855 paket gümrük kaçağı sigara, 20 kilogram bandrolsüz tütün, 45 litre gümrük kaçağı içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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