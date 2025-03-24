Tekirdağ'da kadın kaçırıldı, biri yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını zorla araca bindirerek kaçıran 5 kişiden 1'i İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yürüyüş yapan S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından S.T'nin şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirledi.

Ekipler S.A'yı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.