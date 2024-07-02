Tekirdağ'da Lavanta Şenliği Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Lavanta Şenliği Düzenlenecek

Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen mor renkli tarlalarda düzenlenecek olan Lavanta Şenliği, çeşitli etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunacak. Şenlik kapsamında halk oyunları, müzik etkinlikleri ve gastronomi unsurları yer alacak. Lavanta tarlalarının sunduğu eşsiz güzellikler, ziyaretçilerin fotoğraf çektirip doğayla iç içe vakit geçirmesine olanak sağlayacak. Tekirdağ Valiliği himayesinde düzenlenecek olan şenlik, lavanta tarlalarının kentin turizmine katkı sağladığını da vurguluyor. Lavanta tarlaları, agro turizm, eko turizm ve doğa turizmi rotaları arasında yer alarak ziyaretçi sayısının her geçen yıl artmasına neden oluyor.

02.07.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen mor renkli tarlalarda lavanta şenliği düzenlenecek.

Bu yıl dördünce kez düzenlenecek "Tekirdağ Lavanta Şenliği" kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacak.

Gün boyunca ziyaretçileri misafir edecek lavanta tarlarının sunduğu eşsiz güzelliklerin içesinde katılımcılar hazırlanan özel dekorlar önünde fotoğraf çektirip güzel anılar biriktirecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ 4. Lavanta Şenliğinin 8 Temmuz'da düzenleneceğini söyledi.

Tekirdağ Valiliği himayesinde yine güzel bir şenliğe imza atmak istediklerini ifade eden Hacıoğlu, "Şenliğimiz bir çok etkinlikten oluşuyor. Halk oyunları, müzik ekibi, gastronomi unsurlarının olduğu, gezmeye ve eğlenceye dayalı bir şenlik olacak. Fotoğraf sanatçıları burada birbirinden güzel kareler yakalamaya çalışacak. Şenliğin yapılacağı tarla göl, deniz ve Ganos Dağı eteklerinin görüldüğü bir manzaraya sahip." dedi.

Hacıoğlu, kent genelinde 1500 dekarlık alanda lavanta üretimi yapıldığını aktararak, mor renkli tarlaların kentin turizmine de katkı sağladığını dile getirdi.

Tekirdağ'ın bütün ilçelerinde lavanta tarlası bulunduğunu belirten Hacıoğlu, "Tarlalar içerisinde 30 donanımlı, ziyaretçi kabul eden tarla var. İnsanları tarlalarda doğayla iç içe vakit geçirip, güzel anılar biriktirmek için buraya geliyor. Tekirdağ'da lavanta tarlalarına gelen ziyaretçilerin sayısı her geçen yıl artıyor. Bizlerde düzenlenen etkinliklerle lavanta farkındalığını daha da artırmaya çalışıyoruz. Ülkemizde pandemi sonra gelişen turizm algoritmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından agro turizm, eko turizm ve doğa turizmi rotaları desteklenmekte. Lavanta tarlalarında güzel anılar biriktirmek isteyen çoğu insan kentimize geliyor. İstanbul'a yakın olmak ve tarlaların donanımlı olması bunda en önemli etken oluyor." diye konuştu.

Hacıoğlu, şenlikle birlikte çok sayıda misafirin lavanta tarlasını ziyaret edeceğini belirterek, mor renkli tarlaların insanların yeni rotası haline geldiğini aktardı.

Kaynak: AA

Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ, Kültür, Etkinlik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Lavanta Şenliği Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:46:44. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Lavanta Şenliği Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement