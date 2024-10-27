Tekirdağ\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 64 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri devam ediyor.

Çorlu Trafik Eğitim Parkında Muratlı Talatpaşa İlkokulu ve Çorlu Atatürk İlkokulu'ndan gelen öğrencilere jandarma ekipleri yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Eğitimler belirli aralıklarla devam edecek.