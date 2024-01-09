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Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği açıklandı. Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene, Hayrabolu, ve Şarköy ilçelerindeki tüm okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verileceği belirtildi. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve halk eğitim merkezlerindeki kurslarda 1 gün süreyle eğitime ara verileceği duyuruldu.

Tekirdağ\'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
09.01.2024 - 23:45,
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Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerindeki kurslarda 1 gün süre ile eğitime ara verildi.

Kaynak: AA
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