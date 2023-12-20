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Tekirdağ'da Otogarda Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Otogarda Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogarda yolcu minibüsünde yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin üst aramasında 526 gram eroin ve 10 gram skunk ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ\'da Otogarda Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
20.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:52
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogarda yolcu minibüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki şehirler arası otogar içerisinde yolcu minibüsünde bulunan Ö.K'nın üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin üst aramasından 526 gram eroin ve 10 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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