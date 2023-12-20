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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogarda yolcu minibüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki şehirler arası otogar içerisinde yolcu minibüsünde bulunan Ö.K'nın üzerinde arama yaptı.
Şüphelinin üst aramasından 526 gram eroin ve 10 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Otogarda Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika