Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Tekirdağ\'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2\'si çocuk 7 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.K'nin kullandığı hafif ticari araç ile A.U. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

18.03.2024 00:13
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

S.K'nin kullandığı 34 LK 8032 plakalı hafif ticari araç ile A.U. idaresindeki 57 AAD 692 plakalı otomobil, Çeşmeli Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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