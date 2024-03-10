Tekirdağ'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti ramazan çöreği kentteki fırınlarda pişirilmeye başlandı.
Çörek, kendine has tadı ve kokusuyla ramazan ayında vatandaşlardan talep görüyor.
Fırıncı Ekrem Ökten, AA muhabirine, Osmanlı'dan gelen geleneği 26 yıldır sürdürdüğünü söyledi.
Nohut mayasının kıvamını tutturmanın çok önemli olduğunu belirten Ökten, "Ramazan çöreği sadece nohut mayasından yapılıyor. Başka hiçbir katkı maddesi yok." dedi.
Ökten, ramazan çöreğinin mutlaka sarı olması gerektiğini, içerisinde katkı maddesi bulunan çöreğin bu renkte olmadığını dile getirdi.
Mayanın tutturulmasının hassas bir iş olduğunu anlatan Ökten, "Bunun yapılışı ve mayasının tutması 16 saat sürüyor. Sadece mayanın tutması için 8 saat bekliyoruz. Gece en az 6 defa mayaların yerini değiştiriyoruz. Küçük bir bebek gibi bu çörek, ne sıcağa ne soğuğa gelir. Oda sıcaklığında olması lazım. Yapılışı sadece maya tutmasıyla olmuyor. Çok işçilik istiyor. Ama ramazan ayında bu işi biz severek yapıyoruz." diye konuştu.
Ramazan çöreği üretimini çocuğuna ve torunlarına miras bırakmak istediğini söyleyen Ökten, onları da bu geleneği sürdürürken görmeyi arzuladığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Ramazan Çöreği Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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