Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da dün gece başlayan yağmur aralıksız etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, yağmur sularının Marmara Denizi'ne dökülmesi sebebiyle denizin rengi yer yer kahverengi tonlarına büründü.

20.04.2024 23:02
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Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da dün gece başlayan yağmur aralıksız etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da beklenen sağanak yağış dün gece saat 23.00'dan itibaren etkisini gösterdi. Gündüz saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak yağış öğlen saatlerine kadar devam etti.

Yağmur sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında su birikintileri oluştu. Sağanak yağışın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, yağmur sularının Marmara Denizi'ne dökülmesi sebebiyle denizin rengi yer yer kahverengi tonlarına büründü.

Kaynak: İHA

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