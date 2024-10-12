Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Güngörmez Mahallesi'nde M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü M.Y. ve yolcu M.B.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, olay yerindeki inceleme sonrası Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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