Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramı yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramı yapıldı

Tekirdağ\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramı yapıldı

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikram edildi. Etkinlikte ayrıca halk oyunları gösterisi de yapıldı.

26.05.2024 19:54
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Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Uçmakdere Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikram etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, hafta kapsamındaki etkinlikleri tamamladıklarını söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili hafta boyunca farkındalık oluşturduklarını belirten Hacıoğlu, "Tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramıyla hafta boyunca sürdürdüğümüz etkinliklerimizi tamamladık. Hafta kapsamında bu ürünlerimizin tanınırlığını artırmak için etkinlik yaptık. Etkinliklerle daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Mustafa Yıldız da köfte ve peynir helvasını çok beğendiğini ifade etti.

Programda halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Tekirdağ, Gastronomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramı yapıldı - Son Dakika
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