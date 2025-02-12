Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimi: 5 Gözaltı - Son Dakika
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