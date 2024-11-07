Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy, Kapaklı, Malkara ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 25 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 20 sentetik ecza hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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