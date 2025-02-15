Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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