Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bir evde arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 1 adet hassas terazi, 82 gram skunk ve 3 adet ecza ele geçirildi.
Konuyla ilgili ikamette bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
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