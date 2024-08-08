Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 15 gram eroin, 45 gram sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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