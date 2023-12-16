07:59 • •
22:33 •
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu•
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda, 340 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 77 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Adreslerdeki K.K, N.E, F.G, G.G, M.K, G.G. ve F.G. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika