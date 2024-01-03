 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yapılan üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Çorlu ilçesinde de bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Çorlu'da ise bir kişi tabancayla ayağından vuruldu ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Tekirdağ\'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
03.01.2024 - 12:43,
Abone Ol

Tekirdağ'da üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca el geçilen, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasından 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Çorlu ilçesinde tabancayla ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hıdırağa Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine giden M.C'ye kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk tedavisi yapılan M.C. daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement