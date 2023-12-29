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Tekirdağ'da Yangında Hayatını Kaybeden Pilot Bot Kaptanının Eşi Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yangında Hayatını Kaybeden Pilot Bot Kaptanının Eşi Suç Duyurusunda Bulundu

Tekirdağ'da limana bağlı demirli römorkörde çıkan yangında hayatını kaybeden pilot bot kaptanı Fatih Karan'ın eşi Pelin Karan, Ceyport Limanı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Karan, eşinin iş yerinde yatakhaneler olduğu halde, kullanımı yasak olan bir römorkörde kalmak zorunda bırakıldığını iddia etti. Yangın alarmının çalışmadığını ve liman yetkililerinin ihmalinin eşinin ölümüne sebep olduğunu belirten Karan, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Liman yetkilileri ise soruşturmanın devam ettiğini ve bilirkişi raporunun henüz gelmediğini açıkladı.

Tekirdağ\'da Yangında Hayatını Kaybeden Pilot Bot Kaptanının Eşi Suç Duyurusunda Bulundu
29.12.2023 - 22:07,
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TEKİRDAĞ'da limana bağlı demirli römorkörde çıkan yangında hayatını kaybeden pilot bot kaptanı Fatih Karan'ın (27) eşi Pelin Karan (27), ihmal iddiasında bulunup, Ceyport Limanı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Karan, Eşim iş yerinde yatakhaneler olduğu halde, sürekli elektrik arızası veren, kullanım şartlarına uygun olmayan, kullanımı dahi yasak olan bir römorkörde kalmak zorunda bırakılmıştır dedi.

Ceyport Limanı'na bağlı demirli römorkörde, 18 Kasım'da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, pilot bot kaptanı Fatih Karan, baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı. Karan, burada kurtarılamadı. Karan'ın eşi Pelin Karan, yangın alarmının çalışmadığını ve eşinin ölümünde liman yetkililerinin ihmal olduğunu belirterek, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eşinin yangında zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyleyen Pelin Karan, Eşim iş yerinde yatakhaneler olduğu halde, sürekli elektrik arızası veren, kullanım şartlarına uygun olmayan, kullanımı dahi yasak olan bir römorkörde kalmak zorunda bırakılmıştır. O römorkörde 18 Kasım 2023 tarihinde bir yangın çıkmıştır. Çıkan yangında, yangın alarmlarının devrede olmaması, eşimin hayattan koparılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Birileri işini düzgün yapmadığı için bugün eşim toprağın altında. Bu bir ölüme terk ediş, açıkça bir cinayettir. Sorumluların cezasını çekmesini istiyoruz. Hukuki sürecimiz de başladı zaten, adaletin yerini bulmasını istiyoruz dedi.

'BÜYÜK BİR İHMAL VAR'

Eşinin yatmaması gereken bir yerde yatırıldığını ve yangın alarmının da çalışmadığını söyleyen Karan, Hiç kimse sorumluluğunu yerine getirmediği gibi yaşanan bu olayın arkasında da durmuyorlar. Umarım herkesin vicdanı, yastığı kadar rahattır diyorum. Bu sürecin arkasındayım, hiçbir şekilde de peşini bırakmayacağım. Tesadüfen aynı ortamda bulunduk, daha itfaiye raporları bile çıkmadan bu olayla ilgili sigara içilmiştir gibi sözler söylenildi. Yangın zaten eşimin bulunduğu odada değil; farklı bir odada çıkıyor ve bu personelin burada kaldığını kimse bilmiyor. Tesadüfen çıkan dumanlar esnasında orada olduğu fark ediliyor, o da itfaiye geldikten sonra. Bu durumda büyük bir ihmal var, işletme içerisinde kim nerede çalışıyor, kim nerede kalıyor; kimsenin haberi yok. Şans eseri eşim itfaiye geldikten sonra orada bulunuyor. ve dumana ne kadar maruz kaldığını hiç birimiz bilmiyoruz' diye konuştu.

Liman yetkilileri ise olaya ilişkin savcılık soruşturmasının sürdüğünü, bilirkişi raporunun henüz gelmediğini söyledi.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Pilot, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yangında Hayatını Kaybeden Pilot Bot Kaptanının Eşi Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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