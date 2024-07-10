Tekirdağ'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

Mevlana Camisi'nde devam eden kurslara yaklaşık 4 bin 500 öğrenci kayıt yaptırdı.

Kurslarda öğrenciler için Kur'an eğitiminin yanı sıra hafta sonu piknik, halı saha maçları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Mevlana Camisi imam hatibi Uğur Rendeci, kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Çocukların camide olmasının kendileri için neşe kaynağı olduğunu belirten Rendeci, "Onları bu yaşta cami ve Kur'an-ı Kerim ile buluşturmak çok önemli. Velilere gösterdikleri ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimizi de öğrenme azimleri için takdir ediyorum." diye konuştu.