Tekirdağ'da yoğun sis: Marmara Denizi kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da yoğun sis: Marmara Denizi kayboldu

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bugün öğleden sonra sisle kaplanmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken deniz sis nedeniyle kayboldu. Trafikte de görüş mesafesi 10 metreye kadar inerken şehirdeki birçok yapı denizle birlikte sis nedeniyle gözlerden kayboldu.

28.02.2024 19:53  Güncelleme: 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yoğun sis: Marmara Denizi kayboldu

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi ve Tekirdağ sisle kaplandı. Yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken deniz sis nedeniyle kayboldu.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bugün öğleden sonra sisle kaplanmaya başladı. İlerleyen saatlerde denizin tamamı sis ile kaplanırken yoğun sis şehir içerisine kadar girdi.

Denizden Gelen yoğun sisin şehrin içerisinde yayılmaya başlaması sonucu adeta göz gözü görmüyor. Trafikte de görüş mesafesi 10 metreye kadar inerken şehirdeki birçok yapı denizle birlikte sis nedeniyle gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Olaylar, Çevre, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yoğun sis: Marmara Denizi kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:36:08. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da yoğun sis: Marmara Denizi kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement