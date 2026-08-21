Tekirdağ'da yoksullukla mücadele konusu masaya yatırıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yoksullukla mücadele konusu masaya yatırıldı

Tekirdağ\'da yoksullukla mücadele konusu masaya yatırıldı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yoksullukla mücadele ve sosyal politikaların geliştirilmesi amacıyla sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarının değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yoksullukla mücadele kapsamında sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarının değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. Toplantıda, yoksullukla mücadelede izlenebilecek yöntemler, sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları, ihtiyaçların doğru şekilde tespit edilmesi ve sosyal politika alanında hayata geçirilebilecek çalışmalar ele alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yoksullukla mücadele ve sosyal politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tekirdağ Planlama Ajansı (TEKPA) tarafından düzenlenen toplantıya; gazeteci, yazar ve insan hakları aktivisti Hacer Foggo, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davuthan Günaydın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu, Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Zeliha Tümer, TEKPA Genel Müdürü Mehmet Akyürek, TEKPA Genel Koordinatörü Dr. Ömer Selvi ve ilgili uzman personel katıldı.

SOSYAL POLİTİKALAR İÇİN ORTAK AKIL

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yoksullukla mücadelede izlenebilecek yöntemler, sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları, ihtiyaçların doğru şekilde tespit edilmesi ve sosyal politika alanında hayata geçirilebilecek çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca mevcut uygulamaların geliştirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Yoksullukla mücadelede ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, Tekirdağ özelinde yürütülebilecek çalışmalar ve geliştirilebilecek sosyal politika uygulamaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yoksullukla mücadele konusu masaya yatırıldı - Son Dakika

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