Almanya Başbakanı Merz'in Uzun Tatili Eleştiriliyor - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merz'in Uzun Tatili Eleştiriliyor

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Aşırı sıcaklar ve krizler sürerken Başbakan Merz'in dört haftadır tatilde olması tepkilere yol açtı.

Almanya'da aşırı sıcaklar, orman yangınları, kuraklık gibi olumsuz gelişmeler gündemdeyken Başbakan Friedrich Merz'in yaklaşık dört haftadır tatilde olması Alman basınında eleştirilere yol açtı.

Tagesschau internet sitesi "Merz'in sessizliği ve uzayan tatili" başlığıyla yayımladığı haberde, Merz'in en son 29 Temmuz'da "İyi tatiller, hoşça kalın" sözleriyle kamuoyu önünden çekildiğini hatırlatarak başlangıçta birkaç gün olarak açıklanan tatilin yaklaşık dört haftaya kadar uzamasını eleştirdi.

Merz'in tatili sırasında Almanya'nın aşırı sıcaklar, kuraklık, orman yangınları, düşük nehir seviyeleri ve Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen bir insansız hava aracının (İHA) bulunması gibi önemli gelişmeler yaşadığına işaret edilen haberde, Başbakan'ın bu konularda kamuoyu önünde açıklama yapmamasının sorgulandığı aktarıldı.

Haberde Merz'in, siyasi olarak zor bir dönemde sessiz kaldığı da vurgulandı.

Merz'in tatili hükümet sözcülerine de sorulmuştu

Ülkede Başbakan'ın tatili, Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille'ye, 19 Ağustos'ta Berlin'de düzenlenen basın toplantısında da soruldu.

Sözcü Yardımcısı Hille, "Başbakan ve tatil kavramları birbirine pek uymuyor. Çünkü bir başbakan asla tatilde değildir. Başbakan'ın kamuya açık randevuları olmamasından, Başbakan'ın tatilde olduğu sonucuna varmak doğru değildir." yanıtını verdi.

Merz'in hükümet konularında kabine üyeleriyle düzenli ve sıkı bir şekilde iletişim halinde olduğunu, parti meseleleriyle ilgilendiğini dile getiren Hille, "Başbakan elbette diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

Alman basını eleştiriyi sürdürdü

Alman kamu yayıncısı ZDF, internet sitesindeki haberde, Merz'in üç haftadan uzun süredir kamuoyu önüne çıkmadığını ve hükümet sözcülerinin bunun "tatil" olduğunu açıkça söylemekten kaçındığını öne sürdü.

Haberde, Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille'nin "Başbakan'ın hiçbir zaman gerçekten tatilde olmadığı, Merz'in kabine üyeleriyle ve diğer ülke liderleriyle temas halinde olduğu" yönündeki savunmasının ve benzer açıklamaların giderek "felsefi" bir izaha dönüştüğü belirtildi.

Başbakanlığın, Merz'in gerçekten dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu kabul etmekten kaçındığı izlenimi verdiği ifade edildi.

Haberde, kuraklık, orman yangınları, aşırı sıcaklar ve hasat kayıpları yaşanırken Merz'in, krizler sırasında kamuoyuna yeterince görünmemesi ve yalnızca sosyal medya üzerinden sınırlı açıklamalar yapması eleştirildi.

Başbakan'ın hukuken belirlenmiş bir tatil süresinin olmadığı ve ne kadar süre dinleneceğine ilişkin yasal bir sınır bulunmadığına da işaret edildi.

"Başbakan sürekli tatilde mi, ne yapıyor?" başlığını kullanan NDR'nin internet sitesindeki haberde de "Almanya'nın Başbakanı özleniyor" ifadesine yer verildi.

Haberde, Merz'in nerede bulunduğunun ve ne zaman döneceğinin tam olarak bilinmediği bu süreçte sıcaklar, orman yangınları ve Leipzig Havalimanı'ndaki İHA olayı gibi başbakanın açıklama yapmasını gerektirebilecek gelişmeler yaşandığı hatırlatıldı.

"Bunu yapmaya hakkı var mı?" başlığını kullanan Stern dergisi de Merz'in 29 Temmuz'dan beri kamuoyundan uzak olmasını doğrudan tartışma konusu yaptı.

Dergideki haberde, Başbakan'ın tatilini uzatmasının neden bu kadar tepki çektiği ve Merz'in uzun süre görünmemesinin arka planı sorgulandı.

Spiegel dergisindeki "XL tatilden üç ders" başlıklı yorum-analizde ise Merz'in daha önce Almanların "daha fazla ve daha verimli çalışması gerektiği" yönündeki açıklaması hatırlatılarak, bu uzun tatilin Merz'in kendi söylemleriyle çeliştiği kaydedildi.

Zeit gazetesi de "Başbakan mı, yoksa Baş Serbest Çalışan mı?" başlığını kullandığı haberde Merz'in kamuoyu önünde görünmemesini eleştirdi.

Haberde sosyal medyada ve basında "Başbakan nerede?" sorusunun giderek daha fazla sorulduğu ve özellikle yaşanan sıkıntılı durumlara ilişkin Merz'in düşüncelerinin kamuoyunca merak edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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