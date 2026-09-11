Ece Erken Dubai\'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen'in eğitimi, sosyal çevresi ve geleceği için Dubai'ye yerleşme kararı aldığını açıkladı. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Erken, son dönemde yaşadığı gelecek kaygısının da bu kararda etkili olduğunu söyledi.

“OĞLUMUN EĞİTİMİ İÇİN DUBAİ'YE YERLEŞMEYE KARAR VERDİM”

Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk olan Ece Erken, hayatındaki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anne olduktan sonra önceliklerinin değiştiğini söyleyen Erken, Dubai'ye taşınma kararının merkezinde oğlu Eymen'in bulunduğunu ifade etti.

Erken, “Evladımın eğitimi için aslında Dubai'ye yerleşmeye karar verdim” diyerek oğlunun okulu, sosyal çevresi ve kendini geliştirebilmesi için Dubai'de yeni bir hayat kuracağını söyledi.

“BİR ŞEYLERDEN KAÇMAK İÇİN DEĞİL”

Aldığı kararın Türkiye'den kaçmak anlamına gelmediğini özellikle vurgulayan Erken, Dubai'yi kendisi ve oğlu için yeni bir başlangıç olarak gördüğünü belirtti.

Ünlü sunucu, “Bir şeylerden kaçmak için değil; yeni bir kapı, yeni umutlar için bu kararı aldım” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM AMA GELECEĞİ GÖREMİYORUM”

Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Erken, ülkedeki mevcut durum nedeniyle zaman zaman gelecek kaygısı yaşadığını söyledi.

Erken, “Ülkemi çok seviyorum ama geleceği bazen göremiyorum. Her an kötü bir haberle uyanacakmışım gibi geliyor. Bu kaygıyı biraz azaltmak adına gitmek istiyorum” dedi.

Erken ayrıca Dubai'ye taşınsa da Türkiye ile bağını koparmayacağını, annesi nedeniyle “bir ayağının yine burada olacağını” söyledi.