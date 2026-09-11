İzmir\'de 5 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Menemen’de bir depoyu hedef alan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 5 bin 100 litre etil alkol buldu; olayla bağlantılı yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

ETİL ALKOLLERE EL KONULDU

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.A.'nın Seyrek Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Yapılan aramada, 5 bin 100 litre etil alkol, 7 bin 800 boş bidon ile alkol üretiminde, depolanmasında ve dağıtılmasında kullanılan çeşitli ekipman ve malzeme ele geçirildi, yabancı uyruklu R.T. ve A.G. gözaltına alındı.

Ekipler, D.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.