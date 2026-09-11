Fatura ona kesildi! Galatasaray'da Eren Elmalı kulübeye çekiliyor - Son Dakika
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Fatura ona kesildi! Galatasaray'da Eren Elmalı kulübeye çekiliyor

Fatura ona kesildi! Galatasaray\'da Eren Elmalı kulübeye çekiliyor
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Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting maçında fırsatı değerlendiremeyen Eren Elmalı'ya kulübe yolu göründü. Eren Elmalı'nın kulübeye çekilerek Jakobs'un yeniden sol beke geçmesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting karşılaşmasında şans yakalayan ancak beklenen katkıyı veremeyen Eren Elmalı için karar verildi. 

EREN'E YENİDEN KULÜBE YOLU

Galatasaray'da Sporting maçında Ismail Jakobs stoperde görev alırken sol bekte forma giyen Eren Elmalı, kendisine tanınan fırsatı yeterince değerlendiremedi. Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüşüyle birlikte Jakobs'un yeniden sol beke kayması ve Eren Elmalı'nın Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Trabzonspor'dan transfer olduğu günden bu yana sarı-kırmızılı formayla 62 maça çıkan milli oyuncu, bu süreçte 4 gol ve 1 asist üretti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Eren Elmalı, Galatasaray, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatura ona kesildi! Galatasaray'da Eren Elmalı kulübeye çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ugr Mrsl Ugr Mrsl:
    her pozisyonda değişik triplere giren BAY değil de bütün pozisyonlarda özveriyle koşan çabalayan erene mi kesilmiş? bravo 2 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Trabzonspordan futbolcu alınmaz. Uğurcana ödenen paraya da çok iyisi alınırdı. Bunlar ancak türkiye ligine yetiyor. avrupa için daha iyileri şart 0 0 Yanıtla
  • mkarakuzu5@hotmail.com [email protected]:
    ereni sanenin yerine oynatmayan adam değildir şu anki barışa da saneye de bin basar biz gs liler futbolcu kıymeti bilmiyoruz. 0 0 Yanıtla
  • maximusti35 maximusti35:
    yunus barış apo aşkı okanı bitirecek 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatura ona kesildi! Galatasaray'da Eren Elmalı kulübeye çekiliyor - Son Dakika
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