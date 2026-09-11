Fatura ona kesildi! Galatasaray\'da Eren Elmalı kulübeye çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting karşılaşmasında şans yakalayan ancak beklenen katkıyı veremeyen Eren Elmalı için karar verildi.

EREN'E YENİDEN KULÜBE YOLU

Galatasaray'da Sporting maçında Ismail Jakobs stoperde görev alırken sol bekte forma giyen Eren Elmalı, kendisine tanınan fırsatı yeterince değerlendiremedi. Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüşüyle birlikte Jakobs'un yeniden sol beke kayması ve Eren Elmalı'nın Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Trabzonspor'dan transfer olduğu günden bu yana sarı-kırmızılı formayla 62 maça çıkan milli oyuncu, bu süreçte 4 gol ve 1 asist üretti.