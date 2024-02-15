Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailesini ziyaret etti.
Vali Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal'ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
Ailenin isteklerini dinleyen Soytürk, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.
Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Soytürk, devletin her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.
Ergene'de depremzede ailelere ziyaret
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, depremzede ailelerle bir araya geldi.
Yüksel, bir restoranda düzenlenen programda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
Depremlerin ardından ilçeye yerleşen vatandaşlara gereken desteği verdiklerini anlatan Yüksel, depremlere karşı artık herkesin duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini kaydetti.
Marmaraereğlisi Belediyesi "Sıfır Atık" belgesi aldı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce Marmaraereğlisi Belediyesine "Sıfır Atık" belgesi verildi.
Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı yazılı açıklamada sıfır atık konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Yaptıkları çalışmalar ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini dile getiren Ata, "Sıfır Atık" belgesi aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Osmaniye'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında saç kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edileceği bildirildi.
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-6' operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu sahte kimlikler, Türk lirası ve dijital materyallere el konuldu.
Esra Erol'da programına başvuran bir anne, kızının kendisini şeyh olarak tanıtan sahte bir hocanın yanına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Günlerdir süren yayınlarda sahte şeyhin 300 kişiyi bir termal otelde tutarak harem kurduğu, müritleri diye tanımadığı kişilere de şifa vermek için kırbaçladığı ortaya çıktı.
Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vuran bir şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti. Bir sitenin otoparkında yaralı olarak bulunan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisi battı. Gemideki 6 Türk mürettebatın kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını belirtti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Amasya'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Korkunç kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "4 vatandaşımızın durumu ciddiyetini korumaktadır" bilgisi verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında elebaşılığını Emre Özcan'ın, Önder Küçük'ün ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüphelinin de yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.
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