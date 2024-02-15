Tekirdağ\'dan kısa kısa

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailesini ziyaret etti.

15.02.2024 09:26
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal'ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Soytürk, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Soytürk, devletin her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Ergene'de depremzede ailelere ziyaret

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, depremzede ailelerle bir araya geldi.

Yüksel, bir restoranda düzenlenen programda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerin ardından ilçeye yerleşen vatandaşlara gereken desteği verdiklerini anlatan Yüksel, depremlere karşı artık herkesin duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini kaydetti.

Marmaraereğlisi Belediyesi "Sıfır Atık" belgesi aldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce Marmaraereğlisi Belediyesine "Sıfır Atık" belgesi verildi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı yazılı açıklamada sıfır atık konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmalar ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini dile getiren Ata, "Sıfır Atık" belgesi aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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