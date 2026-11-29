TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin Kazak Gölü'ne düştüğü kazada 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücü D.S. (21) ve otomobil sahibine 40'ar bin lira olmak üzere toplamda 80 bin lira ceza uygulandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kapaklı Kazak Gölü'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü D.S. idaresindeki 34 NMT 518 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak korkulukları kırıp Kazak Gölü'ne düştü. Otomobilde sürücü D.S. ile yanında bulunan M.U., çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan D.S. ile M.U., Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan kontrolde sürücü D.S.'nin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. D.S.'ye 40, araç sahibine de 40 olmak üzere toplam 80 bin lira para cezası uygulandı. Karanlık ve olumsuz hava şartları nedeniyle göle düşen aracın yarın çıkarılacağı belirtildi.