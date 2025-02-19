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Tekirdağ kıyılarına kızıl yosunlar vurdu

TEKİRDAĞ - Poyraz fırtınasının etkisiyle Marmara Denizi'nden kopan kızıl yosunlar, Tekirdağ kıyılarına sürüklendi.

Tekirdağ'da etkili olan Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nde ilginç görüntülere neden oldu. Şiddetli rüzgar ve dalgalarla birlikte denizden kopan kızıl yosunlar, Tekirdağ sahillerine vurdu. Sahil şeridinde geniş alanlara yayılan yosunlar, kıyılarda renkli bir görüntü oluşturdu.

Denizdeki akıntı ve rüzgarların etkisiyle kıyıya taşınan yosunların, doğal süreç içinde de kaybolabileceği belirtildi.