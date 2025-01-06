Tekirdağ Kıyılarında Yüzen Yunuslar İlgiyle İzleniyor

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MARMARA Denizi'nin Tekirdağ kıyılarına yakın yüzen yunuslar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Ayvasıl mevkisinde kıyıya yakın yüzen yunuslar görüldü. Vatandaşlar, cep telefonu kamerası ile kayda aldıkları 3 yunus, ilgiyle izlendi. Bir süre kıyıya yakın yüzen yunuslar daha sonra açıklara ilerleyerek gözlerden kayboldu.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,