MARMARA Denizi'nin Tekirdağ kıyılarına yakın yüzen yunuslar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Ayvasıl mevkisinde kıyıya yakın yüzen yunuslar görüldü. Vatandaşlar, cep telefonu kamerası ile kayda aldıkları 3 yunus, ilgiyle izlendi. Bir süre kıyıya yakın yüzen yunuslar daha sonra açıklara ilerleyerek gözlerden kayboldu.
Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ Kıyılarında Yüzen Yunuslar İlgiyle İzleniyor - Son Dakika
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