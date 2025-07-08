Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Nergis D. (29) idaresindeki 55 SZ 889 plakalı otomobil, Büyüklü Bulvarı Doral Sokak'ta devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yiğit Ömür D. (9), Rabia U. (25) ve Fatma D. (44) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekkeköy'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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