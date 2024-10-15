Teknopark İstanbul'un Yeni Genel Müdürü Akyol - Son Dakika
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Teknopark İstanbul'un Yeni Genel Müdürü Akyol

Teknopark İstanbul\'un Yeni Genel Müdürü Akyol

Abdurrahman Akyol, Teknopark İstanbul'un genel müdürü olarak atandı. Görevi 7 Ekim'de devraldı.

15.10.2024 13:17
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Teknopark İstanbul'un genel müdürlüğüne Abdurrahman Akyol getirildi.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığındaki derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'da üst düzey atama yapıldı.

Teknopark İstanbul'un genel müdürlüğüne 7 Ekim itibarıyla, ASELSAN Akademi Direktörü olarak görev yapan Abdurrahman Akyol atandı. Akyol görevi Fatih Özsoy'dan devraldı.

1977 yılında doğan Akyol üniversite eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi çevre mühendisliği bölümünde tamamladı. Akyol, Gebze Teknik Üniversitesinde 20 yılı aşkın sürdürdüğü akademik çalışmalarının yanı sıra aynı üniversitede 2014-2022 yıllarında genel sekreter, üniversite yönetim kurulu üyeliği, senato kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği, teknoloji transfer ofisi (TTO) koordinatörlüğü, TTO yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlüğü gibi farklı görevleri yürüttü.

Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı mütevelli heyeti üyesi olan Akyol, vakfın yönetim kurulu üyeliği ve iktisadi işletme müdürlüğü görevlerini de üstlendi. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Akyol'un çalışmalarına 1500'ün üzerinde atıf yapıldı.

2023 yılında ASELSAN'da akademi direktörü olarak görevine başlayan Akyol, aynı zamanda ASELSAN'ın iştiraki olan TR Eğitim'de yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyor.

2019 yılından itibaren KADEM Derneğinin İnovasyonda Kadın projesinde mentor ve hakem olarak yer alan Akyol, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: AA

Fatih Özsoy, Teknoloji, istanbul, Aselsan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknopark İstanbul'un Yeni Genel Müdürü Akyol - Son Dakika

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