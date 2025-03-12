Teksas'ta Kızamık Salgını Büyüyor

LOS ANGELES, 12 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı giderek artıyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre, ocak ayının sonundan bu yana 223 vaka tespit edildi.

Salgın, eyaletin South Plains bölgesinde yoğunlaştı. Tespit edilen vakalardan 29'u hastaneye kaldırıldı.

Salgının etkili olduğu bölgede yaşayan, kızamık aşısı olmamış ve bilinen herhangi bir temel sağlık sorunu bulunmayan bir çocuk hayatını kaybetti.

Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın son derece bulaşıcı olması nedeniyle salgın bölgesi ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkması olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.