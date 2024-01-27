 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Teksas Valisi Abbott, ABD'nin güney sınırına yeni dikenli teller çekeceğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Teksas Valisi Abbott, ABD'nin güney sınırına yeni dikenli teller çekeceğini duyurdu

ABD'nin güney sınırına ilişkin Başkan Joe Biden yönetimi ile Teksas eyaleti arasındaki anlaşmazlık büyürken, Teksas Valisi Greg Abbott'a, 25 Cumhuriyetçi eyaletten ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi. Vali Abbott, Yüksek Mahkemenin sınırın belli bölgelerine yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması yönündeki kararını kabul etmeyerek, yeni dikenli teller çekeceklerini açıkladı. Diğer Cumhuriyetçi eyalet valileri de Teksas'a destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Biden yönetimi ise Yüksek Mahkeme kararının uygulanması gerektiğini ifade etti.

Teksas Valisi Abbott, ABD\'nin güney sınırına yeni dikenli teller çekeceğini duyurdu
27.01.2024 - 09:25,
Abone Ol

ABD'nin güney sınırına ilişkin Başkan Joe Biden yönetimi ile Teksas eyaleti arasındaki anlaşmazlık büyürken, Yüksek Mahkemenin son kararının aksine sınıra yeni dikenli teller çekeceğini duyuran Teksas Valisi Greg Abbott'a, 25 Cumhuriyetçi eyaletten ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken ülkenin güney sınırının güvenliğine ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki en ciddi tartışma konularından biri olan sınır güvenliği ve düzensiz göçmen polemiği, Yüksek Mahkemenin son kararının uygulanmamasıyla daha da arttı.

Yüksek Mahkemenin sınırın belli bölgelerine Teksas eyalet yetkililerince yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması yönündeki kararını kabul etmeyen Vali Abbott, eyaletindeki ulusal muhafızların böyle bir işlem yapmayacağını, hatta "sınırı korumak" için yeni dikenli teller koyacaklarını deklare etti.

Abbott, sınır güvenliği konusunda federal yönetimi suçlayarak, Biden yönetiminin düzensiz göçmenleri önlemek için hiçbir şey yapmadığını savundu.

Teksas'ın bir "işgal" ile karşı karşıya olduğunu belirten Abbott, "Eyalet sınırlarımızı her türlü tehdide karşı korumak anayasal görevimiz ve bunu yerine getireceğiz." açıklamasını yaptı ve ülkedeki diğer Cumhuriyetçi eyaletlerin de yardımını talep etti.

25 eyaletten Teksas'a tam destek

Abbott'ın destek çağrısına kısa sürede yanıt veren 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri, ortak bir bildiriye imza atarak güney sınırının korunması konusunda Teksas'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Bu kapsamda başta Oklahoma eyaleti olmak üzere birçok Cumhuriyetçi eyalet valisi, belli sayıda ulusal muhafız birliğini Teksas eyaletine destek amacıyla göndereceklerini bildirdi.

Teksas'a bir destek de halen Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan aday adayı konumundaki, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, tüm eyaletlere çağrı yaparak ulusal muhafızlarını Teksas'a göndermeleri ve ABD'nin güney sınırını yasa dışı göçmenlerden korumaları gerektiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme kararı uygulanacak mı?

Diğer yandan Biden yönetiminin Teksas eyalet yönetimine Yüksek Mahkemenin kararını uygulaması için 24 saat süre verdiği bilgisi, Amerikan medyasına yansıdı. Buna göre, Biden yönetimi, ülkenin en üst hukuki merci olan Yüksek Mahkeme kararının uygulanması gerektiğini, aksi halde ciddi hukuki tartışmalara kapı aralanacağını ifade etti.

Biden yönetiminin bu yaklaşımına olumsuz karşılık veren Abbott ise son açıklamasında, Biden'ın halkı terk ettiğini ve sınırları koruma görevini yerine getirmediğini savundu. Abbott, bu sebeple kendilerinin bu görevi yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Söz konusu Yüksek Mahkeme kararının ne şekilde uygulanabileceğine ilişkin tartışma sürerken, bazı uzmanlar Biden'ın "Teksas ulusal muhafızlarını federalleştirebileceği" tezini öne sürüyor.

Buna göre Biden, ulusal acil durum ilan edip Teksas'taki ulusal muhafızları federal yönetime bağlayabilir ve mahkeme kararını bu yolla uygulatabilir.

Biden'ın bu yolu tercih etmesinin siyasi sebeplerle zor olduğu yorumları Amerikan medyasında öne çıksa da söz konusu gerilimin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen salı günü ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Teksas, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teksas Valisi Abbott, ABD'nin güney sınırına yeni dikenli teller çekeceğini duyurdu - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:11:30. #1.12#
SON DAKİKA: Teksas Valisi Abbott, ABD'nin güney sınırına yeni dikenli teller çekeceğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement