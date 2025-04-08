Tel Aviv'de Netanyahu'ya Bağlı Protestolar - Son Dakika
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Tel Aviv'de Netanyahu'ya Bağlı Protestolar

İsrailliler, Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes taleplerine karşı protesto düzenledi.

08.04.2025 02:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı görevden alma çabalarına karşı çıkan ve derhal ateşkes ve esir takası anlaşması talep eden binlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi.

Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'deki Begin Caddesi ve Habima Meydanı'nda binlere protestocu, sokakları doldurdu.

Hamas'la yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması ile serbest kalan İsrailli esir Ilana Gritewsky, hükümete derhal anlaşmaya varması aksi halde istifa etmesi çağrısında bulundu.

" Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kaderine terk ederek geceleri nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz?" sorusunu soran Gritewsky, " Hükümet, tüm esirleri aşamalı olarak veya gruplar halinde değil, tek seferde geri getirmek için masaya bir girişim koymalı." dedi.

Ayrıca Habima Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararını protesto ederek hükümet aleyhinde sloganlar attı.

Hükümet karşıtı göstericiler ile meydana doğru yürüyen ve iç istihbarat teşkilatı Direktörü Bar karşıtı sloganlar atan bir kişi arasında arbede yaşandı.

Netanyahu'ya tüm İsrailli esirleri tek seferde salıverecek anlaşma çağrısı

İsrailli esir ailelerinin çatı platformundan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Başbakan Binyamin Netanyahu'dan tüm esirlerin derhal serbest kalmasını sağlayacak bir öneri sunması talep edildi.

Aileler, açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için yürütülen müzakerelerin arabulucularından Mısır'ın taraflara sunduğu iddia edilen önerisi yerine tüm esirleri tek seferde serbest bırakacak bir teklifle gidilmesini istedi.

Açıklamada, "ABD başkanı ile başbakan arasındaki toplantının bir dönüm noktası olmasını ve 59 esiri geri getiren bir anlaşmanın önünü açmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrailli esirlerin ailelerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

Aileler, Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu'ya çağrıda bulundu. (Gazze Şeridi'nde) aynı yerlerde bir buçuk yıl süren sayısız operasyon, ateşkes ve çatışmalara geri dönülmesinden sonra doğru ve adil kararı verme zamanı geldi. Savaşı sonlandırın ve tüm esirleri gecikmeler veya aşamalı anlaşmalar olmadan tek bir anlaşmayla eve getirin. Bundan daha büyük bir diplomatik başarı yoktur."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, Hükümet, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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