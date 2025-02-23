Telangana'da İnşaat Tünelinde 8 İşçi Mahsur Kaldı

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YENİ DELHİ, 23 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde inşaat halindeki bir yeraltı tünelinde mahsur kalan 8 çalışanın durumu pazar günü itibarıyla belirsizliğini sürdürüyor.

Kurtarma çalışmalarından sorumlu kıdemli bir yetkili, tünelin çöken kısmına erişimin mümkün olmaması nedeniyle mahsur kalan işçilere ulaşmak için başka alternatif bulmak zorunda olduklarını söyledi.

Cumartesi günü sabah saatlerinde Telangana'nın Nagarkurnool bölgesinde Srisailam Sol Kıyı Kanalı projesinin çatısında aniden çökme meydana gelmişti.

Kaza meydana geldiği sırada bir sızıntıyı tamir etmeye çalışan 50 işçinin içeride olduğu, çoğu işçinin kaçmayı başardığı, ancak 2 mühendis, 2 teknik personel ve 4 işçinin tünelde mahsur kaldığı bildiriliyor.