Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı - Son Dakika
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Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı

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Eskişehir'de tramvayda cep telefonundan küçük bir kız fotoğrafı gösterip "Kızım hastanede" diyerek para toplayan şahsın Kastamonu'dan geldiği, bekar ve çocuksuz olduğu tespit edildi; zabıta ekipleri paralara el koyarak cezai işlem uyguladı.

Eskişehir'de kent içi ulaşımı sağlayan bir tramvayda vatandaşların yardım duygularını istismar eden bir şahsın duygu sömürüsü zabıta ekiplerinin takibiyle son buldu. Cep telefonundan gösterdiği küçük bir kız çocuğu fotoğrafıyla yolculardan para toplayan şahsın yapılan incelemede ne evli ne de çocuk sahibi olduğu anlaşıldı.

TELEFONDAN KIZ FOTOĞRAFI GÖSTEREREK...

Olay, Eskişehir'de sefer yapan bir tramvayda meydana geldi. Tramvaya binen şahıs, elindeki cep telefonundan küçük bir kız çocuğunun fotoğrafını gösterip, kızının hastanede yattığını ve tedavi gördüğünü iddia ederek yolculardan yardım parası talep etti. 

ZABITA YAKALADI: BEKAR VE ÇOCUĞU YOK

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak inceleme başlattı. Yapılan kimlik sorgusunda Kastamonu'dan Eskişehir'e geldiği belirlenen şahsın bekar olduğu ve hiç çocuğunun bulunmadığı ortaya çıkarıldı.   

PARAYA EL KONULDU, CEZA KESİLDİ

Tramvayda duygu sömürüsü yaparak topladığı paralara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, asılsız hikayelerle vatandaşları kandıran şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında adli ve idari cezai işlem uygulandı.

Cep TelefonuKastamonuEskişehirZabıtaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    Serbest kalinca yine devam edecek. "Travma yaşıyor" diye parasıyla psikolojik tedavi görsün. Ya tam dellenir yada akıllanır. 0 0 Yanıtla
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