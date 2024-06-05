Televizyon Programında Dilan Polat İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Televizyon Programında Dilan Polat İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Televizyon Programında Dilan Polat İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı. İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

05.06.2024 20:25
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Bir televizyon programında, suç örgütü soruşturmasından tutuklu Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Beyaz TV, İstanbul, Kayyum, Suç, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Televizyon Programında Dilan Polat İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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