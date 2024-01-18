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TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sultangazi'de TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, makas atan bir otomobil bağlantı aksı arızalandığı için sağ şeritte bırakılan dampere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TEM Otoyolu\'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
18.01.2024 - 00:53,  Güncelleme: 00:54
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SULTANGAZİ, TEM Otoyolu üzerinde iddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobil, bağlantı aksı arızalanarak sağ şeritte bırakılan dampere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ebubekir Civelek'in kullandığı 34 BBA 976 plakalı otomobil, Metris - Tekstilkent yönünde sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada, bağlantı aksında oluşan arıza nedeniyle Karayoları ekiplerinin izni ile sağ şeride bırakılan 59 ADM 223 plakalı hafriyat TIR'ına ait dampere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.

YARALILAR İTFAİYENİN ÇALIŞMASI İLE KURTARILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma yaptı. Otomobilde sıkışan sürücü Ebubekir Civelek ve Melisa Çeliktaş ekipleri çalışması ile kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sıla Nur Salman'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Tekstilkent yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yapılan çalışmaların ardından otoyol trafiği normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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