TEM Otoyolunda Tehlikeli TIR

KOCAELİ'de, TEM Otoyolunda 90 kilometre hız sınırı bulunmasına rağmen 135 kilometre hızla giden ve sürekli şerit değiştirerek ilerleyen TIR'ın trafikte tehlikeye yol açtığı anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACD 393 plakalı TIR, 90 kilometre hız sınırının bulunduğu otoyolda şerit değiştirerek hızla ilerleyerek tehlike saçtı. Otoyolda hız sınırına uymayan ve trafiği tehlikeye sokarak ilerleyen TIR'ı arkasından gelen otomobilde bulunan başka bir sürücü görüntüledi. TIR hızla yoluna devam ederken arkasından kendisini izleyen otomobilin hızının 135 kilometreyi göstermesi TIR'ın otoyolda hız sınırını fazlasıyla aştığını gözler önüne serdi.