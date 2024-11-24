TEM Otoyolunda Trafik Durdu

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TEM'de trafik durdu, maddi hasarlı kazalar yolu tıkattı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik durdu.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Batı gişeleri mevkiinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalar sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araçlar ilerlemekte zorlandı. Yolda mahsur kalan araçlar sebebiyle bölgede trafik durdu. Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri kazalara müdahale ederek yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan yoğun trafiği eritmek için ekipler sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirmeye başladı.