TEMA'dan 81 İlde 81 Orman Projesi

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Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) tarafından "81 ilde 81 Orman Projesi" kapsamında 2 bin 200 fidan dikimi yapılacak.

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankasının 100. yılına özel olarak 2023-2028 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı iş birliğiyle "81 İlde 81 Orman Pojesi"nin hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, 2 Kasım'da saat 11.00'de projenin Samsun ayağında, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında da fidanların toprakla buluşacağını kaydetti.

Özay, dikim törenine tüm vatandaşları davet etti.