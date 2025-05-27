Temel Karamollaoğlu\'na 70 Bin TL Tazminat

ESKİ Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları nedeniyle açılan davada 70 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydın, "Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında; Sayın Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27'nci Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti" dedi.