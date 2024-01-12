 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Buzlanma ve kar yağışı sebebiyle birçok TIR ve araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Van\'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı
12.01.2024 - 17:48,  Güncelleme: 17:58
Abone Ol

VAN'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Çoğu TIR, onlarca araç bölgede mahsur kaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Buzlanmanın da yaşandığı geçitte ulaşım aksarken, büyük bölümü TIR, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Mahsur kalan araçların sürücüleri, ekipler tarafından Doğubayazıt-Çaldıran yolu üzerindeki dinlenme tesislerine götürüldü. Yolun açılması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Doğubeyazıt, Çaldıran, Ağrı, Van, Ulaşım, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı - Son Dakika


17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son Dakika
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
15:13 DEVA Partisi lideri Babacan'ın Diyarbakır programında gazeteciye saldırı
14:40 Antalya'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus turistin cansız bedeni günler sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 18:26:17. #1.11#
SON DAKİKA: Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement