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Tennessee'de kasırgada kaybolan bebek canlı bulundu - Son Dakika
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Tennessee'de kasırgada kaybolan bebek canlı bulundu

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli kasırgada kaybolan 4 aylık bebeğin, devrilmiş ağacın üzerinde canlı bulunduğu bildirildi. Bebeğin annesi, beşiğiyle birlikte kaybolan bebeğini mucizevi bir şekilde fırtına sebebiyle yan yatmış ağacın üzerinde bulduğunu söyledi. Bebek, küçük yaralar ve morluklar dışında sağlıklı.

Tennessee\'de kasırgada kaybolan bebek canlı bulundu
16.12.2023 - 11:07,
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ABD'nin Tennessee eyaletinde kasırgaya kapılan 4 aylık bebeğin, devrilmiş ağacın üzerinde canlı bulunduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, bebeğin annesi Sydney Moore, 9 Aralık'ta eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga nedeniyle mobil evlerinin parçalandığını belirtti.

22 yaşındaki Moore, 4 aylık bebeğinin olduğu beşiğin de kasırgaya kapılarak gözden kaybolduğunu ifade etti.

Aynı gün kasırga hafifledikten sonra kaybolan bebeklerini aramaya çıktıklarını kaydeden Moore, "Lord" isimli erkek çocuklarını mucizevi biçimde fırtına sebebiyle yan yatmış ağacın üzerinde bulduklarını anlattı.

Bebeğinin öldüğünden ve onu bulamayacaklarından emin olduğunu belirten Moore, "Ama Tanrı'nın lütfuyla o burada." ifadesini kullandı.

Moore, bebeğin küçük yaralar ve morluklar dışında sağlığının iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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