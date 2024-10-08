Tepebaşı Arama Kurtarma Birimi NADMEX 2024 Fuarı'na Katıldı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Birimi, Sektörel Fuarcılık ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından düzenlenen NADMEX 2024 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi'ne katıldı.

Belediye bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Birimi çalışmalarını sürdürürken, afetlerle mücadele konusunda düzenlenen etkinliklere de katılmaya devam ediyor. Sektörel Fuarcılık ve İstanbul Teknik Üniversitesi organizatörlüğünde afetlere karşı mücadele stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen NADMEX 2024 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi'nde, dünyadan ve Türkiye'den alanında uzman isimlerin katılımıyla afet yönetiminin yol haritası oluşturuldu. Burada düzenlenen teorik ve uygulamalı faaliyetlere katılan TAK Birimi personeli, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, TAK Birimi'nin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, olası afetlere karşı 7/24 hazır olduğunu ifade ettiler.