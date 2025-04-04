Tepebaşı Belediyesi, 14 Bin Sokak Hayvanını Sahiplendirdi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi tarafından 2009'dan bugüne 13 bin 710 patili dost sıcak yuvasına kavuşturuldu.

2009 yılından bugüne 14 bine yakın sokak hayvanını sahiplendiren Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Doğal Yaşam Merkezi'nde sürdürülen çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

" Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz. Çocuklarımıza da hayvan sevgisini aşılamamız çok önemli. Bu kapsamda da ekiplerimiz çalışmalar yürütüyor. Tepebaşı'nda, Doğal Yaşam Merkezimiz tarafından sürdürülen çalışmalar ve iş birlikleri sayesinde her yıl binlerce sokak hayvanını tedavi etmekle kalmıyor, yine binlercesini sahiplendiriyor, çocuklarımızın hayvan hakları bilinci kazanması için çeşitli geziler ve eğitim programları düzenliyoruz. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'mizde, 2009 yılından bugüne 14 bin 710 sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olmayı başardık."

Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabilecek.