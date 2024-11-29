Tepebaşı Belediyesi'nden Üstyapı Çalışmaları

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Batıkent Mahallesi'nde asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları, kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Zincirlikuyu 8048, 8060, 8063 sokaklarda asfalt çalışmalarını tamamlarken Batıkent Mahallesi Cevizli Sokak, Çayköyü Sokak, Çal Sokak ve Barut Sokakta asfalt serim işlemini gerçekleştiriyor.

Ayrıca kırsal mahallelerde ve muhtelif yerlerde de kaldırım ve yol iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.