Tepebaşı'nda Geleneksel İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Dost Dernekleri Federasyonu üyeleriyle birlikte düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Başkan Ataç, iftarların geleneksel hale geldiğini belirterek, Eskişehir için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

27.03.2025 14:51
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Dost Dernekleri Federasyonu üyeleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Bu kapsamda Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen iftar programına, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Dost Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Arslan, CHP İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, federasyon üyeleri ve aileleri katıldı.

"Bu iftarlarımız ve dostluğumuz geleneksel hale geldi"

Programda konuşan Başkan Ahmet Ataç, "Sizleri görmek bize güç veriyor. Oruçlarınız ve dualarınız kabul olsun. Bu iftarlarımız ve dostluğumuz geleneksel hale geldi. Bütün hedefimiz Eskişehirimiz için iyi ve güzel işler yapabilmek ve şehrimizin çıtasını yükseltmek için hep birlikte çalışıyoruz. Eskişehir'e diğer illerden gelenler artık Eskişehir'den ayrılmak istemiyor. Buraya bağlı kalıyorlar. Bu gece dualarımız kabul olsun ülkemiz düze çıksın" dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ederiz"

Dost Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Arslan ise "Geleneksel hale gelen bu iftarımızın düzenlenmesinde değerli Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Ahmet Başkanımızın yakın ilgisini gördük"

Dost Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Ayhan Taşçı da "Bizler Dost Derneklerini oluşturan paydaşlar olarak Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç Başkanımızın çok yakın ilgisini gördük. İnşallah bundan sonraki geleneksel hale gelen iftar programlarımızda kıymetli Başkanımız Ahmet Ataç ile bir araya gelerek aynı sofrada buluşmak nasip olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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