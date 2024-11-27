Terk Edilen Köy: Beydilli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terk Edilen Köy: Beydilli

Geniş Video İzle

Isparta'nın Beydilli Köyü, kurt saldırıları sonrası terk edildi ancak doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

27.11.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurt saldırıları nedeniyle terk edilen köy böyle görüntülendi

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Beydilli Köyü, kurt saldırıları sonrası hayvancılığın bitmesiyle terk edildi. Köy, doğal taş ve ahşap mimarisi, köprülü kanyon manzarası ve otantik Türkmen Yörük kültürüyle doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Beydilli Köyü, terk edilmiş olmasına rağmen doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Köy, hem Türkmen Yörük kültürünün otantik izlerini taşıyor hem de sarp yamaçlara kurulu eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Fotoğraf tutkunu Adem Albayrak ve Davut Özçelik, özellikle kış aylarında boş kaldığı da belirtilen bu köyü dronla görüntüledi.

Köy, Sütçüler ilçesine yaklaşık 45 kilometre, Kesme kasabasına ise 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1250 metre rakımdaki köy, 2006 yılında Isparta Valiliği tarafından "Eko- Kültür Köyü" ilan edilerek, biri köy konağı olmak üzere toplamda sekiz ev restore edildi. Doğal taş ve ahşap mimarisiyle dikkat çeken evler, misafirlerin konaklaması amacıyla kullanılmaya da başlandı.

Doğayla bütünleşen tarihi yapılar

Beydilli Köyü'nde evler, çevredeki doğal malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Ardıç ve sedir ağaçlarının kullanıldığı çatılar, taş ve ahşabın uyumunu yansıtıyor. Geleneksel "hatıl" yöntemiyle tahtalar arasında dizilen taşlar, çamurla sıvanarak oluşturulmuş. Ayrıca, çatılardan dışarı taşan ve "göçek" adı verilen çıkıntılarla dikkat çeken köy, su ve toprak kullanılmadan yapılan "kuru duvar" tekniğiyle de mimari bir şaheser sunuyor. Köydeki evler genellikle iki katlı. Alt katta hayvan barınakları, üst katta ise yaşam alanları bulunuyor. Bazı evlerde, "Hayat" adı verilen tahta sundurma balkonlar mevcut. Ayrıca, evlerin damları ardıç ağacından yapılmış tahta kiremitlerle kaplanarak yağmura dayanıklı hale getirilmiş. Geleneksel yapıyı bozmayan köyde, tek istisna olarak yeni betonarme okul binası bulunuyor.

Terk edilme sebebi kurt saldırıları

Eskiden küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan köyde, kurtların hayvanlara saldırmasıyla bu faaliyet sona ermiş. Bu durum, köyden göçleri hızlandırmış ve bugün sadece birkaç aile köyde yaşamaya devam ediyor. Ulaşımı zorlu taş ve toprak yollarla sağlanan köy, yüzyıllardır geleneksel yaşam tarzını sürdüren bir yer olarak öne çıkıyor.

Doğaseverlerin yeni rotası

Beydilli Köyü'nün terk edilmiş görüntüsü ve otantik atmosferi, doğa yürüyüşü yapan turistlerin ilgisini çekiyor. Köprülü Kanyon'un yamacındaki bu köy, özellikle doğaseverler için kaçırılmayacak bir durak haline geldi. Doğanın içinde kaybolmuş gibi görünen köy, doğa ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir deneyim sunuyor. Beydilli Köyü, sahip olduğu kültürel ve doğal mirasıyla keşfedilmeyi beklerken, doğaseverlerin ilgisiyle yeniden hayat buluyor.

Terk Edilen Köy: Beydilli
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sütçüler, Isparta, Kültür, Güncel, Turizm, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terk Edilen Köy: Beydilli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Terk Edilen Köy: Beydilli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.